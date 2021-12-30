Китай стал мировым лидером по числу космических запусков

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем космических запусков Китая за год впервые достиг 55, что позволило стране занять первое место в мире по этому показателю, сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), передает агентство "Синьхуа".

В ночь на четверг с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае успешно стартовал новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий, что знаменовало собой успешное завершение китайской миссии по запуску космических аппаратов за 2021 год. Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 405-м по счету.-0-