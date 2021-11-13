Китай усилил меры профилактики COVID-19 в пунктах пересечения границы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай ужесточил меры профилактики COVID-19 в пунктах сухопутного пересечения границы с целью предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом передает Синьхуа со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Как сообщает агентство, управление внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в странах-соседях Китая. Ведомство разработало и постоянно совершенствует план действий в экстренной ситуации для каждого пункта сухопутного пересечения границы.

Так, все таможенные работники прошли вакцинацию от COVID-19. Были предприняты усилия для обеспечения достаточного объема поставок профилактических средств в пункты сухопутного пересечения границы, а также для наращивания мощностей тестирования на COVID-19. Перемещение грузов осуществляется бесконтактным способом, а товары, в том числе и продукты холодовой цепи, проходят тестирование и дезинфекцию.-0-