Китай усилил пограничный контроль для предотвращения завоза COVID-19

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае усилили пограничный контроль для предотвращения завоза COVID-19 на фоне недавних вспышек коронавируса в стране, сообщает газета Global Times.

Представитель Государственного миграционного управления Китая рассказал, что ведомство обязало все отделы иммиграции, въезда и выезда в страну предотвращать незаконное пересечение границы для исключения ввоза коронавирусной инфекции и обострения ситуации с COVID-19 внутри страны.

Также власти призвали граждан КНР не выезжать за границу, если в этом нет необходимости, для иностранцев действуют специальные правила въезда. Меры контроля будут распространяться и на спортсменов, которые прибудут для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Предполагается, что они будут изолированы, чтобы не могли заразиться коронавирусной инфекцией.

Управление обратилось к руководству аэропортов в городах у границы Китая, чтобы был усилен контроль за прибывающими самолетами из-за границы и чартерными рейсами. Грузовые автомобили, следующие через сухопутные приграничные порты, должны использовать обозначенные маршруты. В ситуации импорта товаров из-за рубежа водители и рабочие должны действовать бесконтактно.

Кроме того, власти попросили ведомства на местах усилить пограничное патрулирование и взаимодействовать с соседними странами для предотвращения распространения COVID-19. Пограничники должны будут дежурить на замерзших реках в приграничных районах, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы.

Недавние вспышки COVID-19 в Китае распространились на 19 провинций.-0-