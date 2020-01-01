Китай временно снижает пошлины на некоторые товары

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1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай временно снижает пошлины на импорт более чем 850 товаров с 1 января 2020 года, сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.
Среди товаров, которые будут облагаться пошлинами по новым ставкам, - замороженная свинина, некоторые фрукты, апельсиновый сок. Нулевые ставки вводятся на фармацевтическую продукцию, содержащую алкалоиды, и сырье для производства новых лекарств от диабета.
Китай также будет применять меры по снижению пошлин в торговле со странами, с которыми подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Среди этих стран - Грузия, Исландия, Республика Корея, Коста-Рика, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Швейцария.-0-