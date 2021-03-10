Китай ввел COVID-сертификаты для путешественников

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10 марта 2021, 10:37

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10 марта, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае сообщили о начале использования электронных COVID-сертификатов для путешественников.

Согласно сообщению МИД КНР, в ближайшем будущем китайский вариант "свидетельства о здоровье" будет способствовать безопасному и упорядоченному международному перемещению и станет надежной гарантией для путешествующих по миру китайских граждан.

Китайская версия COVID-сертификата представляет собой документ, в котором указаны данные тестов на нуклеиновые кислоты, результаты теста на антитела, наличие прививки от коронавируса. К свидетельству будет прилагаться QR-код для проверки подлинности информации соответствующими ведомствами разных стран.

COVID-сертификат граждане Китая могут получить, отсканировав QR-код в специальном приложении мессенджера WeChat. Сертификат также можно распечатать на бумажном носителе.

В последнее время в ряде стран мира заявляют о возможности выпуска "паспортов вакцинации", которые способствовали бы развитию международных обменов и ускорению экономического восстановления стран в условиях пандемии и действующих ограничительных мер.-0-

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