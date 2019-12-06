Китай ввел ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из США

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Китая наложило ограничения на американских дипломатов, работающих в Китае. Эти ограничения эквивалентны тем, что администрация Дональда Трампа ввела по отношению к китайским дипломатам в США, сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN.

С октября нынешнего года китайские дипломаты в США обязаны уведомлять Государственный департамент перед встречей с американскими государственными и муниципальными чиновниками. Как заявила сегодня на пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай уведомил посольство США о введении эквивалентных контрмер. Теперь американские дипломаты в Китае обязаны будут уведомлять МИД КНР, прежде чем встречаться с местными чиновниками.

"Китай всегда поддерживал иностранный дипломатический и консульский персонал, в том числе из Соединенных Штатов, для осуществления нормальной официальной деятельности в Китае в соответствии с законодательством, - заявила Хуа Чуньин. - Мы призываем Соединенные Штаты немедленно снять ограничения с китайских дипломатов в США".-0-