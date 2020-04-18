Китай ввел правила пребывания иностранцев на период эпидемии COVID-19

18 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Правила пребывания постоянно проживающих на территории КНР иностранцев во время эпидемии COVID-19 опубликованы на официальных интернет-ресурах Национальной иммиграционной администрации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

В белорусском загранучреждении обратили внимание, что во время пандемии коронавируса иностранцы, находящиеся на территории Китая, должны соблюдать все законы страны. Нельзя ставить под угрозу государственную безопасность Китая, наносить ущерб общественным интересам и нарушать общественный порядок.

Согласно закону "Об управлении въездом и выездом" иностранцы должны своевременно оформлять регистрацию после прибытия в Китай и соблюдать требования идентификационной инспекции полиции. В соответствии с законом "О профилактике и лечении инфекционных заболеваний", "Пограничным санитарно-карантинным правом КНР" и законом "О реагировании на чрезвычайные ситуации" местные правительства Китая могут принимать такие санитарно-профилактические меры, как медицинское наблюдение и изоляция с целью борьбы с инфекционным заболеванием и для обеспечения здоровья и безопасности населения. Иностранцы, находящиеся на территории Китая, должны сотрудничать с местными правительствами Китая.

Кроме того, согласно закону "Об управлении общественной безопасностью" и Уголовному кодексу КНР иностранный гражданин, отказывающийся от таких карантинных мер, как проверка температуры, декларация о здоровье, эпидемиологическое расследование, медицинская изоляция, местное лечение или перевод на лечение в другие больницы, должен быть привлечен к соответствующей административной ответственности. В числе наказаний предупреждение, штраф, административный арест. Если иностранный гражданин совершает преступление, то он будет обязательно привлечен к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Руководствуясь законом "Об управлении въездом и выездом" органы общественной безопасности вправе допросить иностранных граждан о нарушении нормативных актов и принять решение либо об аннулировании или конфискации паспортов, либо о выдворении из Китая в установленный срок, а также репатриации, депортации. В случае репатриации иностранный гражданин не вправе въезжать на территорию КНР в течение 1-5 лет, депортации - в течение 10 лет.-0-