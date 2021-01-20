Китай ввел санкции против 28 граждан США

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Китая вводит санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны, сообщает ТАСС.

"Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

В список также вошли глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава минздрава США Алекс Азар, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В заявлении отмечается, что указанным лицам, членам их семей, а также связанным с ними компаниям и организациям запрещено въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а также вести дела в КНР.-0-