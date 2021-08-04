Китай вводит массовые ограничения на поездки для борьбы со штаммом дельта

4 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай вводит массовые ограничения на поездки, включая временное закрытие аэропортов, чтобы сдержать распространение штамма дельта.

23 железнодорожных вокзала остановили продажу билетов в Пекин. Китайская столица приостановила движение 13 поездов в направлении Нанкина, Янчжоу в провинции Цзянсу, Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Все полеты в аэропортах Нанкина и Янчжоу приостановлены. Также в Нанкине и Янчжоу были приостановлены некоторые маршруты междугородних и общественных автобусов.

Власти Китая призвали граждан не выезжать в районы со средним и высоким риском заражения коронавирусом и не покидать провинции, где они живут, если в этом нет крайней необходимости.

Туристические агентства должны будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и не отправлять группы в районы со средним и высоким риском COVID-19, а также не принимать группы из них. Это следует из циркуляра, выпущенного Министерством культуры и туризма КНР.

В документе также содержится призыв к руководству отелей, музеев и общественных библиотек усилить меры по сдерживанию распространения коронавируса и сократить количество собраний, проводимых в закрытых помещениях.

27 июля в Пекине впервые за несколько месяцев произошла вспышка COVID-19, что побудило муниципальные власти ввести дополнительные ограничительные меры.-0-