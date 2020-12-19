Китай вводит новые правила проверки безопасности иностранных инвестиций

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая опубликовали новые правила проверки иностранных инвестиций. Согласно совместному документу Государственного комитета по делам развития и реформе Китая и Министерства коммерции КНР, меры приняты для защиты национальной безопасности и будут содействовать притоку иностранных инвестиций, сообщает ТАСС.

Новые правила устанавливают механизм оценки безопасности иностранных инвестиций в определенных отраслях, их объема, назначения. "Правила из 23 пунктов нацелены на эффективное предупреждение и устранение рисков национальной безопасности, поощрение и защиту иностранных инвестиций, а также поддержание открытости страны на высоком уровне", - говорится в заявлении двух ведомств. Как указывается, новые меры не являются протекционизмом, напротив, они будут содействовать большей открытости страны.

Ведомства добавляют: проверка безопасности иностранных инвестиций, которые могут повлиять на национальную безопасность, является обычной международной практикой. В документе сказано, что выполнение новой задачи будет возложено на Министерство коммерции КНР и управление, специально созданное при Госкомитете по делам развития и реформе.

Правила вступят в силу через 30 дней после публикации документа, отмечается в заявлении ведомств.

С 1 января в КНР введен в действие закон "Об иностранных инвестициях". По словам китайских властей, документ нацелен на снятие ряда прежних ограничений, обеспечение большей прозрачности, а также улучшение инвестиционного климата для зарубежного бизнеса и создание лучших в мире условий для иностранных инвесторов.-0-