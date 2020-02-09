Китай выделил уже более $10 млрд бюджетных средств на борьбу с эпидемией

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выделил в общей сложности 71,85 млрд юаней (около $10,3 млрд. - Прим. Синьхуа) из бюджетов различных уровней на борьбу со вспышкой коронавируса нового типа. Об этом проинформировало сегодня Министерство финансов КНР, сообщает Синьхуа.

Министр финансов Лю Кунь на общенациональной телеконференции рассказал, что по состоянию на вечер субботы было израсходовано 31,55 млрд юаней - это около $4,5 млрд. Лю Кунь подчеркнул необходимость усиления надзора с тем, чтобы обеспечить поступление денежных средств в адрес нуждающихся. По его словам, центральные фискальные органы продолжат проводить благоприятную политику в поддержку деятельности по борьбе с эпидемией.

В связи с тем, что каникулы по случаю праздника весны сильно отразились на деятельности некоторых малых предприятий, фискальные органы на всех уровнях должны быть готовы облегчить их бремя при возобновлении производства, отметил Лю Кунь.

Как сообщалось, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Он выявлен еще в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 800 человек умерли.-0-

Джеки Чан пообещал миллион юаней за изобретение вакцины против коронавируса "Наука и технологии играют ключевую роль в борьбе против вируса, и я верю, что люди также разделяют мою надежду на то, что антидот вскоре будет найден" - говорится в сообщении Джеки Чана.