Китай выпустит специальные облигации на $14,1 млрд для финансирования борьбы с COVID-19

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выпустит специальные государственные облигации на 100 млрд юаней (около $14,1 млрд. - Прим. Синьхуа) для финансирования борьбы с COVID-19. Ожидается, что это позволит сбалансировать эпидемиологический контроль и социально-экономическое развитие, сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство финансов КНР.

Министерство финансов выпустит два тиража специальных облигаций с фиксированной процентной ставкой - на 50 млрд юаней со сроком 5 лет и на 50 млрд юаней со сроком 7 лет. Облигации обеих категорий будут выпущены и поступят в продажу 23 июня.

Отмечается, что Китай намерен проводить более активную и эффективную фискальную политику. С этой целью в текущем году бюджетный дефицит установили на уровне более 3,6% ВВП и решили выпустить государственные облигации на общую сумму 1 трлн юаней в рамках борьбы с COVID-19.-0-