Китай выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выразил Канаде протест в связи с ее решением присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в социальной сети WeChat на странице посольства КНР в Оттаве, передает ТАСС.

"8 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично ложно заявил, что Китай "нарушает права человека", и использовал это необоснованное обвинение в качестве предлога для объявления об отказе Канады направить "дипломатических представителей" на зимние Олимпийские игры в Пекине. Китайская сторона выражает свое сильное недовольство, выступает решительно против этого и уже сделала строгое представление канадской стороне", - указывается в документе.

В нем отмечается, что действия Канады противоречат духу Олимпиады. "Канадская сторона принимала как летние, так и зимние Олимпийские игры и должна быть хорошо осведомлена о природе олимпийского духа. Канадский подход всерьез нарушает принцип политического нейтралитета спорта, зафиксированный в Олимпийской хартии, это типичный пример политизации спорта", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что даже не будучи приглашенной на Игры, Канада раздувает тему "дипломатического бойкота", что целиком и полностью является политической саморекламой. "Канада должна немедленно перестать политизировать спорт, прекратить такие действия и заявления, которые создают препятствия и подрывают зимние Олимпийские игры в Пекине, в противном случае можно навлечь позор на собственную голову", - указали в диппредставительстве.

В среду Трюдо заявил, что его страна приняла решение присоединиться к дипломатическому бойкоту предстоящих Игр в Китае в знак протеста против якобы имеющего там место нарушения прав человека.-0-