Китай выступает против действий США в отношении WeChat и TikTok

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выступает против решения США ввести запрет на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и социальной сети TikTok. Об этом заявило Министерство коммерции КНР, сообщает ТАСС.

"Мы обратили внимание на этот шаг американской стороны. США под предлогом национальной безопасности ограничивают операции с мобильными приложениями TikTok и WeChat, - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. - Это наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний, нарушает нормальный рыночный порядок. Китай выступает решительно против этого".

В заявлении отмечается, что если американская сторона продолжит стоять на своем, Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы китайских предприятий.

Как сообщалось ранее, власти США c 20 сентября введут запрет на скачивание социальной сети TikTok. Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории страны. Позже он сказал, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку на приобретение социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе TikTok будет запрещен в США. Администрация Соединенных Штатов опасается, что руководство TikTok занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.-0-