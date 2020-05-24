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Китай выступает за международное расследование причин пандемии на базе ВОЗ

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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая видят необходимость в международном и беспристрастном разбирательстве, нацеленном на выяснение обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии, на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научного подхода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И.

"Китай открыто относится к совместным усилиям международного научного сообщества по идентификации источника коронавируса. Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс. Профессиональный, то есть он должен базироваться на науке и вестись на основе Всемирной организации здравоохранения, - отметил на пресс-конференции Ван И.- Беспристрастность означает, что поиски источника должны быть защищены от каких-либо политических вмешательств, они должны уважаться всеми суверенными странами и этим исследованиям самим по себе надо выступать против любой презумпции вины".

Глава ведомства также заметил, что некоторые политики "поспешили навесить на коронавирус геополитический ярлык, политизировать источник его распространения и стигматизировать Китай". В связи с этим он считает, что исследования происхождения коронавируса должны быть конструктивными. "То есть они не должны идти во вред выполнению актуальной задачи спасения жизней, вредить сотрудничеству стран в сфере борьбы с эпидемией, а также как-либо снижать эффективность работы ВОЗ", - подчеркнул он.

Ван И заявил, что иски с требованиями компенсаций за пандемию к Китаю в правительстве страны считают необоснованными. По его словам, подобные заявления нарушают международное право. "Крики пострадавших о расследовании и возмещении убытков, а также фальсификация так называемых доказательств для сутяжнических дел - нарушение международного права и отречение от человеческой совести. Это не имеет никакой связи с реальностью, не соответствует здравому смыслу и лишено правовой основы", - сказал он.-0-

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