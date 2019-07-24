Китай выступает за запрет и уничтожение ядерного оружия

24 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия, говорится в опубликованной Канцелярией по делам печати Госсовета КНР "Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху".
"Китай всегда привержен ядерной политике, предусматривающей недопущение первого применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах, а также политике не применять или не угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием", - говорится в документе.
Согласно официальной книге, "Китай не участвует в какой-либо гонке ядерных вооружений с какой-либо другой страной и сохраняет свои ядерные возможности на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности".-0-
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