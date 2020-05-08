Китай за минувшие сутки зафиксировал один случай заражения коронавирусом

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Новый случай выявлен в северо-восточной провинции Цзилинь. По данным властей региона, это 45-летняя женщина. Она работает прачкой в Управлении общественной безопасности городского уезда Шулань. Еще три человека подозреваются в заражении коронавирусом - все они недавно прибыли из-за рубежа и находятся в Шанхае.

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом в Китае за сутки не изменилось - это 1680 человек. Из них 219 по-прежнему проходят лечение (состояние пяти оценивается как тяжелое), 1461 выписан из медучреждений. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Как говорится в заявлении комитета, по данным на полночь 8 мая (19.00 по московскому времени 7 мая), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 886, выздоровели 77 993 человек, умерли 4 633. Еще 260 человек находятся в больницах, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли.-0-