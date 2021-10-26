Китай закрыл город с населением в 4 млн человек из-за COVID-19

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая поместили на карантин столицу провинции Ганьсу Ланьчжоу, где проживает около 4 млн человек, после вспышки COVID-19, сообщает газета The Economic Times.

По данным издания, жителям города запрещено покидать дома за исключением крайней необходимости. Официальные лица в Ланьчжоу заявили, что перемещения жителей будут строго контролироваться.

Ограничения введены после выявления в Китае 29 новых случаев инфицирования коронавирусом, шесть из которых были зафиксированы в Ланьчжоу.

Как сообщает телеканал NDTV, в Пекине, где было зарегистрировано три новых случая заболевания, был ограничен доступ к туристическим объектам, несколько жилых комплексов были заблокированы, также жителям рекомендовалось не покидать город без необходимости. Ранее на неопределенный срок был отложен марафон, участвовать в котором должны были около 30 тыс. бегунов.

Несмотря на то, что число случаев заболевания в Китае чрезвычайно низкое по сравнению с другими странами мира, Китай на протяжении всей пандемии придерживается стратегии "нулевого случая" заражения. Власти ввели строгий пограничный контроль после того, как вирус был впервые обнаружен в стране в конце 2019 года.-0-