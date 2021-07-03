Китай запустил пять спутников при помощи ракеты-носителя Long March-2D

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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай сегодня осуществил успешный запуск пяти спутников при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2Д" (Long March-2D), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CCTV.
По данным телеканала, запуск состоялся в 10.51 по местному времени с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.
На борту ракеты-носителя находился спутник Jilin-1 01B, три спутника Jilin-1 Gaofen-03D и один спутник Xingshidai-10.
Нынешний запуск стал 376-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-