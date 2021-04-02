Китайская фармкомпания Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила в эксплуатацию третью линию по производству вакцины от коронавируса, увеличив выпуск до 2 млрд доз в год, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Еще в конце прошлого года компания была способна производить только 600 млн доз вакцины в год.

В начале февраля Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило инактивированную вакцину Sinovac для повсеместного применения. Власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок.

По данным Global Times, предприятие обеспечило поставку в более чем 20 стран около 200 млн доз вакцины, половина из них уже использована.

Согласно официальной статистике, число жителей Китая, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 119 млн человек.-0-