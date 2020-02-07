Китайские музеи открыли для посетителей онлайн-выставки

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически все китайские музеи заработали в онлайн-режиме, позволяя людям увидеть свои выставки, не выходя из дома, сообщает китайская газета China Daily.

Шанхайский музей, например, предлагает онлайн-просмотр выставки каллиграфии и живописи Дун Цичана, известного художника поздней династии Мин (1368-1644 годы). Также музей приглашает на онлайн-экспозиции фарфоровых изделий середины XV века из города Цзиндэчжэнь.

В Музее провинции Хэнань открыта виртуальная выставка древних сокровищ, а в Историческом музее провинции Шаньси - экспозиция по древней керамике.

Музей Внутренней Монголии в китайском городе Хух-Хото предлагает ознакомиться с историей и культурой династии Ляо (916-1125 годы), а муниципальный музей города Чэнду подготовил онлайн-тур по культуре китайской кухни.

Дворцовый музей и Национальный музей Китая в Пекине, Музей провинции Хэбэй и Музей древнекитайского искусства в городе Сучжоу, Музей естественной истории провинции Чжэцзян и Китайская академия культурного наследия Дуньхуан также распахнули двери для посетителей в виртуальном пространстве.

Открытие онлайн-выставок особенно актуально в Китае в связи с распространением в стране коронавируса 2019-nCoV. Ранее власти Китая в ряде регионов рекомендовали населению воздержаться от посещения общественных мест.-0-