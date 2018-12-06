Китайские ученые намерены создать трехмерный атлас мозга человека

6 декабря, Нанкин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые планируют создать подробнейший трехмерный атлас головного мозга человека с его сложной системой нейронов и кровеносных сосудов.

Амбициозный проект сравнивают с трехмерной фотографией огромного леса, состоящего из 100 млрд деревьев, на которой можно увидеть не только лес целиком, но и рассмотреть каждую веточку и каждый листик на любом дереве.

"Существующие сейчас методы не позволяют одновременно увидеть как деревья, так и лес. Мы намерены разработать новые методы для получения карты высокого разрешения, чтобы четко увидеть связи в нейронной сети", - заявил возглавляющий исследования ученый Ло Цинмин - ректор Хайнаньского университета и главный научный сотрудник Сучжоуского института пространственной информации о мозге Хуачжунского университета науки и технологий (HUST-Suzhou Institute for Brainsmatics).

По его словам, исследование поможет проанализировать механизмы развития болезней мозга и будет способствовать развитию искусственного интеллекта. "Постоянные изменения, происходящие в нейронных сетях и в активности мозга, являются серьезным вызовом в исследовании мозговых функций. Но мы убеждены, что функции и активность мозга зависят от базовых клеток, так как и сеть с коммутацией каналов зависит от ее базовых элементов - электронных компонентов", - сказал Ло Цинмин.

"Различные типы нейронов являются основой для анализа функций мозга, диагностики и лечения болезней мозга", - добавил ученый.-0-