Китайский Хайнань запустил первый трансконтинентальный маршрут грузовых авиаперевозок

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокитайский остров Хайнань запустил первый трансконтинентальный маршрут грузовых авиаперевозок для диверсификации каналов международных поставок. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао", информирует ТАСС.

По данным издания, первая партия, доставленная в Европу, весила 110 т. Ее транспортировали при помощи Boeing 747-400F. "Среди отправленной в Нидерланды продукции - электроника и бытовые товары. На обратном пути авиалайнер прибудет с автомобильными комплектующими и товарами, заказанными китайскими потребителями через площадки онлайн-коммерции", - поясняется в сообщении.

Как уточняется, теперь товары будут регулярно доставлять из административного центра провинции города Хайкоу в нидерландскую столицу. По мнению местных властей, такие маршруты позволят усилить открытость Хайнаньского порта свободной торговли, укрепить международные цепочки поставок в страны, участвующие в проектах инициативы "Пояс и путь".

Предполагается, что в будущем остров создаст глобальную сеть масштабных грузовых воздушных перевозок. "Мы воспользуемся представившейся возможностью и предпримем активные меры, чтобы усилить потенциал, который необходим для международной транспортировки товаров при помощи авиации", - подчеркнул председатель совета директоров компании Hainan Airlines ("Хайнаньские авиалинии") Гу Ган.

В администрации острова отмечают, что проект реализуется при поддержке Управления гражданской авиации, Главного таможенного управления и Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали генеральную программу создания Хайнаньского порта свободной торговли. В соответствии с этим документом администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективный механизм по стимулированию долгосрочного развития. Ожидается, что благодаря новым методам Хайнань сможет выполнить ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования мощного финансово-экономического центра, а еще через 10 лет - существенно усилить инновационный потенциал региона.-0-