Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и готовится к посадке

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возвращаемый космический аппарат КНР "Чанъэ-5" сегодня успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли и готовится к совершению посадки. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, сообщает ТАСС.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" 24 ноября успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Ориентировочно 2 декабря он совершит посадку на Луне, после чего приступит к проведению бурильных работ для извлечения грунта.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для подготовки к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.-0-