Китайский мальчик за ночь угнал два самолета

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Китая 13-летний мальчик угнал два легкомоторных самолета, чтобы покататься, сообщает
В провинции Чжэцзян мальчик ночью пробрался в ангар с самолетами. Он поочередно забрался в кабины и покатался по берегу озера. Подросток не справился с управлением и повредил один самолет.
Установить угонщика удалось по камерам видеонаблюдения.
Полицейские установили местонахождение подростка и поговорили с ним и его родителями. Мальчик признался, что просто хотел покататься.
Родители мальчика смогли выплатить компенсацию владельцам поврежденного самолета только в размере 2 тыс. юаней, хотя ущерб оценили в 8 тыс. юаней.-0-
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