Китайский портал: Европа продолжает плясать под дудку США в вопросах безопасности

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз находится в пассивной позиции по вопросам безопасности из-за зависимости от США, пишет китайский военный портал "Чжунго цзюньван".

По мнению авторов статьи, одна из причин - недостаток жесткой силы, поэтому ЕС все еще вынужден полагаться на США. Россия и США по-прежнему являются "главными действующими лицами", определяющими тенденции в области безопасности в Европе. Кроме того, она, сдерживаемая внутренними разногласиями, все еще по инерции придерживается проамериканского и антироссийского подходов. Но вместе с тем доверие к Америке слабеет, и не все страны блока готовы и дальше придерживаться антироссийской позиции.

"Россия является сильным соседом Европы. Европейский союз готов стабилизировать отношения с ней, но не обладает достаточной степенью независимости на политическом уровне. С 2020 года Европа все чаще пляшет под дудку Соединенных Штатов", - говорится в публикации портала.

Как пишут РИА Новости, по мнению авторов статьи, типичные для Вашингтона заявления о "российской угрозе" уже не пугают Евросоюз, однако из-за внутренних разногласий и прижившейся проамериканской позиции европейские страны не решаются заявить о своем праве голоса.-0-