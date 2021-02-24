Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на парковочную орбиту Марса

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" сегодня после выполнения орбитального маневра вышел на парковочную орбиту Марса, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (КНКУ).

В 6.29 по пекинскому времени "Тяньвэнь-1" вышел на парковочную орбиту, ближайшая к планете точка которой находится в 280 км, а самая дальняя - в 59 тыс. км. По данным КНКУ, "Тяньвэнь-1" потребуется около двух марсианских дней, чтобы завершить круг (марсианский день примерно на 40 минут длиннее, чем день на Земле).

Сообщается, что "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального и спускаемого аппаратов и марсохода, проработает на орбите около трех месяцев.

В КНКУ добавили, что все полезные нагрузки на борту орбитального аппарата будут включены для научных исследований. Камеры среднего и высокого разрешения, а также спектрометр проведут детальное исследование топографии и пыльности погоды в заранее выбранном районе для подготовки к посадке.

"Тяньвэнь-1" был запущен с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года.

Зонд путешествует в космосе уже 215 дней и в настоящее время находится примерно в 212 млн км от Земли. Он вышел на орбиту Марса 10 февраля и выполнил две орбитальные корректировки 15 и 20 февраля.-0-