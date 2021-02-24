Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на парковочную орбиту Марса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:01 В Волковыске при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:00 Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и использовании воздушного пространства В мире
09:47 Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран Политика
09:46 В Минске водитель оказал сопротивление сотруднику ГАИ - расследование завершено Происшествия
09:38 В ООН призвали власти США возместить ущерб узникам Гуантанамо В мире
09:34 Ковалев: отрадно, что год начался с благоприятной для экономик встречи президентов Беларуси и России Политика
09:30 МАРТ разъяснил меры по регулированию цен на социально значимые товары Экономика
09:27 Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на парковочную орбиту Марса В мире
09:24 В Киеве произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали десятки человек В мире
09:24 Посол Беларуси обсудил с представителем иранского парламента экономическое сотрудничество Политика
09:07 УЕФА отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года Спорт
09:00 Скандинавский комфорт - от 2600 рублей за метр. Выбирайте квартиры в новостройках "Осло" и "Стокгольм" в Minsk World Общество
08:56 В Фаниполе мужчину засыпало грунтом во время земляных работ Происшествия
08:47 Брестский областной краеведческий музей покажет редкие госнаграды Культура
08:39 Британский штамм коронавируса выявили за неделю еще в семи странах В мире
08:31 Гомельский молодежный театр готовит премьеру иронической драмы "Путаница" Афиша
08:25 Спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня" пройдет в Городке 27 февраля Афиша
08:19 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах В мире
08:17 Шумилинский историко-краеведческий музей признан лучшим в Витебской области Культура
08:01 В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% В мире
07:53 Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары Экономика
07:45 Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня Общество
07:21 Семинар-практикум по изготовлению традиционной народной куклы стартует в Могилеве Регионы
07:20 Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны Общество
07:00 Пресс-конференция о перспективах индивидуального жилищного строительства пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь, как и раньше, выступает за продолжение всестороннего сотрудничества с Эстонией Президент
07:00 Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID Общество
00:56 "Челси" и "Бавария" победили в  матчах 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт
00:52 В США грузовой поезд с топливными цистернами столкнулся с фурой В мире
00:24 На 101-м году жизни умер поэт Лоуренс Ферлингетти В мире
Все новости
Все новости
В мире
24 февраля 2021, 09:27

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на парковочную орбиту Марса

Фото en.people.cn
Фото en.people.cn

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" сегодня после выполнения орбитального маневра вышел на парковочную орбиту Марса, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (КНКУ).

В 6.29 по пекинскому времени "Тяньвэнь-1" вышел на парковочную орбиту, ближайшая к планете точка которой находится в 280 км, а самая дальняя - в 59 тыс. км. По данным КНКУ, "Тяньвэнь-1" потребуется около двух марсианских дней, чтобы завершить круг (марсианский день примерно на 40 минут длиннее, чем день на Земле).

Сообщается, что "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального и спускаемого аппаратов и марсохода, проработает на орбите около трех месяцев.

В КНКУ добавили, что все полезные нагрузки на борту орбитального аппарата будут включены для научных исследований. Камеры среднего и высокого разрешения, а также спектрометр проведут детальное исследование топографии и пыльности погоды в заранее выбранном районе для подготовки к посадке.

"Тяньвэнь-1" был запущен с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года.

Зонд путешествует в космосе уже 215 дней и в настоящее время находится примерно в 212 млн км от Земли. Он вышел на орбиту Марса 10 февраля и выполнил две орбитальные корректировки 15 и 20 февраля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай космос
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото УКРИНФОРМ Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и использовании воздушного пространства
news.un.org В ООН призвали власти США возместить ущерб узникам Гуантанамо
Фото УКРИНФОРМ В Киеве произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали десятки человек
Фото из архива Британский штамм коронавируса выявили за неделю еще в семи странах
Фото  Global Look Press Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах
Фото Reuters В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Скандинавский комфорт - от 2600 рублей за метр. Выбирайте квартиры в новостройках "Осло" и "Стокгольм" в Minsk World
Топ-новости
Картина дня: День защитников Отечества, Макей в СПЧ ООН и какой будет белорусская вакцина от COVID
Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран
Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии - Червяков
Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861
Имена победителей проекта "100 идей для Беларуси" назовут сегодня
Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2 - ученый
Ковалев: отрадно, что год начался с благоприятной для экономик встречи президентов Беларуси и России
Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах - Макей
Гродно примет эстафету молодежной столицы Беларуси 25 февраля
Правительство утвердило госпрограмму по охране окружающей среды до 2025 года
Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА
ГВПК: Беларусь и ОАЭ заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества
Рачков проведет 24 февраля личный прием граждан
В Беларуси участниками волонтерского движения являются более 76 тыс. молодых людей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.