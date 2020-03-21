Китайцы начали испытывать вакцину от коронавируса на людях

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае начались испытания вакцины от коронавируса COVID-2019 на людях-добровольцах, сообщает газета Global Times.

Отмечается, что вакцина разработана учеными Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая вместе с фармацевтическими компаниями страны с учетом опыта разработки вакцины против лихорадки Эбола.

При вакцинации участникам проекта введут антитела, после этого организуют контроль с целью выявить, приобрели ли эти люди иммунитет к вирусу.

Специалисты уже получили официальное разрешение властей на проведение клинических испытаний на людях. Для этих целей создали три группы, по 36 человек каждая в возрасте от 18 до 60 лет, все из Уханя. Их поместят в двухнедельный карантин, а затем в течение полугода врачи будут наблюдать, как действует на них вакцина.-0-