Китаю под силу одержать победу в борьбе с коронавирусом - Си Цзиньпин

28 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китаю под силу одержать победу в борьбе со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Уверенность в этом выразил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Си Цзиньпин подчеркнул, что безопасность жизни людей и их здоровье всегда стоят на первом месте, поэтому сейчас важнее всего предотвратить и поставить под контроль вспышку коронавируса.

По словам Си Цзиньпина, Китай приветствует участие ВОЗ в предотвращении распространения эпидемии. КНР готова работать вместе с ВОЗ и всем мировым сообществом для защиты региональной и глобальной безопасности в области общественного здравоохранения.-0-