Клад из 1000-летних золотых монет нашли в Израиле

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле обнаружили 425 золотых монет, спрятанных в глиняном сосуде более тысячи лет назад. Об этом сообщает Reuters .

Как рассказали 24 августа в Управлении древностей страны, клад был обнаружен подростками, добровольно участвовавшими в раскопках в центре Израиля. Там планируется построить новый район. "Это было потрясающе, - поделился впечатлениями один из участников раскопок. - Когда я вынимал грунт из раскопа, я увидел нечто похожее на очень тонкие листья. Присмотревшись, понял, что это древние золотые монеты. Ощущение ни с чем не сравнимо - найти такое особенное древнее сокровище".

По словам руководителей раскопок Лиат Надав-Зив и доктора Эли Хадада из Управления древностей, клад, зарытый в землю в глиняном сосуде, содержал золотые монеты, большинство из которых относится к периоду правления в Багдадском халифате династии Аббасидов (около IX века нашей эры).

"Человек, который закопал этот клад около 1100 лет назад, по всей видимости, собирался вернуться за ним и даже закрепил сосуд гвоздем, чтобы тот не сдвинулся. Почему человек не вернулся, мы можем только догадываться", - рассказал Лиат Надав-Зив.

По словам Роберта Куля, эксперта по монетам из Управления древностей, такое количество 24-каратных монет из чистого золота было значительной суммой в те времена. "Например, на эти деньги человек мог купить роскошный дом в одном из лучших районов Фустата - столицы Египта в то время", - отметил эксперт. По его мнению, это редчайшее сокровище станет важным вкладом в научные исследования, поскольку находок периода Аббасидов в Израиле относительно мало.-0-