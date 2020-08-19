Кладбище мамонтов обнаружили в Тюменской области

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тюменской области России, на берегу Иртыша и его притока Тобола, палеонтологи нашли множество костей мамонтов, сообщает ТАСС.

"Кости найдены в двух местах. На Иртыше мы нашли не так много костей, а на Тоболе их обнаружено более тысячи: там и кости мамонта, и бизона, носорога, и лошади. Сейчас мы привезли эти материалы в Екатеринбург в Институт экологии растений и животных и в ближайшее время начнем их изучение", - рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

Кости древней фауны на берегу

Кости мамонтовой фауны на берегу

Промывка древних костей со дна реки Вагай

По оценкам ученых, примерный возраст обнаруженных костей - от 20 до 40 тыс. лет.

Палеонтологи считают, что кладбище мамонтов образовалось на этом месте из-за того, что в древности там находилась старица реки Тобол. Весной туда попадали трупы животных, которые погибали в течение зимы.

Разбор намытых костей (Вагай)

Сбор костей мамонтовой фауны на Тоболе

"Затем Тобол изменил свое направление, а через 20-30 тыс. лет река вновь пришла на место, где была ее древняя старица, и начала ее размывать. Эти кости, когда-то захороненные Тоболом, стали им же вымываться, и они оказались на поверхности", - пояснил Павел Косинцев.

В планах ученых выяснить, каким видам принадлежат кости, а также сравнить их с находками из других регионов.-0-

Сбор костей на Иртыше

Сортировка костей

Фото Ura.ru