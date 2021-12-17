Клайпедский порт начал увольнение сотрудников из-за уменьшения потока белорусских грузов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Клайпедского порта в связи со снижением потока белорусских грузов провело сокращение сотрудников и уволило 20 человек, сообщает Delfi со ссылкой на дирекцию порта.

Генеральный директор порта Альгис Латакас отметил, что воздействие санкций на Клайпедский порт ощущается на протяжении всего года - часть грузов из Беларуси не приходит в порт с января. "Фиксируется снижение потока грузов из Беларуси, кроме того, готовимся к прекращению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. С учетом объема работ было решено оптимизировать деятельность и уволить 20 человек", - сказал Альгис Латакас.

Как отмечает Delfi, Клайпедский порт выполнял функцию транзитного порта для перевозки белорусских удобрений и других товаров. "Транзит белорусских удобрений занимает немалую часть транзитной перевалки. После того как его не станет, ущерб понесем как мы, так и другие компании, работающие в порту. Этот ущерб будет большим, быстро компенсировать такой большой поток транзита не получится", - констатировал гендиректор Клайпедского порта.-0-