Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил 24 ноября во втором туре выборов главы государства, набрав 66,5% голосов, сообщает ТАСС.
Он был кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).
Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков Румынский институт оценок и стратегии (IRES). Соперник Йоханниса, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ набрала 33,5% голосов.
Явка составила 49,84% от числа зарегистрированных избирателей.
Клаус Йоханнис, по данным экзитпола, переизбран президентом Румынии на следующий пятилетний срок.-0-