Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже через 50 лет до 3,5 млрд человек могут оказаться в зонах непригодных для жизни погодных условий, если человечество не остановит изменения климата на планете, сократив выбросы СО2. Таков основной вывод исследования Future of the human climate niche ("Будущее климатической среды обитания человека"), опубликованного в журнале Национальной академии наук США (PNAS), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Для своего исследования группа авторов - антропологи, экологи и исследователи климатических изменений - использовала базы данных об исторически сложившемся расселении людей на планете и сравнила эти данные с климатическими условиями в этих регионах. Ученые обнаружили, что наибольшее число поселений располагается в довольно узком диапазоне: в областях со среднегодовой температурой от 11 до 15 градусов. Это климатически-географическое распределение ученые назвали "экологической средой обитания человека".

Однако быстрое глобальное потепление грозит нанести серьезный ущерб среде обитания человека, которая практически не менялась последние 6 тыс. лет, как выяснили ученые. За основу они взяли прогнозы последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), который исходит из того, что глобальная концентрация парниковых газов будет в целом нарастать. Второй основой для расчетов стал один из базовых сценариев будущего развития планеты и динамики роста численности населения (SSP3), составленный международной группой ученых. Расчеты показали, что общая территория планеты, на которой среднегодовая температуры превысит 29 градусов, к 2070 году увеличится с 0,8% до 19% земной суши.

Проблема заключается в том, что температура повысится не только в практически необитаемой зоне пустынь, но и в густонаселенных районах с самыми высокими темпами рождаемости на планете. Практически необитаемыми могут стать значительные ареалы в Южной Америке, Индии, Африке, Северной Австралии и Юго-Восточной Азии.

Всего в исследовании участвовали ученые из девяти научных центров, в том числе из США, Дании, КНР, Японии и Великобритании. Эксперты на основании данных пришли к выводу, что каждый дополнительный градус среднегодовой температуры на Земле способен оставить примерно 1 млрд человек без привычных (а точнее, пригодных для жизни) условий существования. Если говорить об отдельных странах, то глобальное потепление только в Индии лишит среды существования 1 млрд человек, а в Нигерии, Пакистане, Индонезии и Судане - не менее 100 млн в каждой из этих стран.

Но жизнь изменится везде: в большинстве регионов со среднегодовой температурой около 13 градусов она может вырасти до 20, это сопоставимо с климатом сейчас в Северной Африке, европейском Средиземноморье и Южном Китае. Для сравнения: сегодня среднегодовые температуры в России колеблются от -23 на Севере до почти 14 градусов в Сочи.

В прошлом, когда менялся климат, а человечество лишалось оптимальных условий существования, это приводило к конфликтам и массовой миграции, заметил соавтор исследования, археолог Тим Колер из Вашингтонского госуниверситета. Человечеству следует иметь план на случай реализации подобных сценариев в будущем. Ведь уже сегодня миграция усиливает международную напряженность, хотя за пределами страны своего рождения живет относительно умеренное число - около 250 млн человек, пишут авторы исследования.

"Коронавирус изменил мир так, как еще несколько месяцев назад это едва ли было возможно представить. Результаты наших исследований показывают, что потепление климата способно привести к похожим процессам", - говорится в заявлении Мартена Шеффера, который руководил проектом группы ученых. Скорость развития климатического кризиса не так заметна, как распространение пандемии. Однако, в отличие от вируса, на улучшение ситуации с потеплением в ближайшее время, уверен Мартен Шеффер, надеяться не приходится.

"Потепление климата изменит температурные условия целых городов и даже стран настолько, что сегодняшние жители пока не могут этого представить", - прокомментировал публикацию профессор географии в Эксетерском университете Нил Адгер, который консультировал авторов исследования. Он предсказывает, что повышение температуры приведет к глубокому изменению в мировой экономической географии.-0-