Климатические активисты заблокировали дороги к трем немецким аэропортам

Фото Associated Press
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатические активисты в среду заблокировали дороги, ведущие к трем крупнейшим аэропортам Германии, сообщает Associated Press.
Целью членов группы "Восстание последнего поколения" было нарушение грузовых и пассажирских перевозок в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Берлина. Активисты расположились на проезжей части с плакатами и находились на ней до прибытия полиции.
Группа требовала, чтобы правительство приняло меры по сокращению пищевых отходов, поскольку выбрасывание огромного количества пригодной для употребления пищи способствует голоду и изменению климата.-0-