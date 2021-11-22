Климов: США за полвека совершили более 100 актов вмешательства в дела других стран

22 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. США совершили более 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела других государств с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства, по 2000 год. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, сообщает ТАСС.

"С момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства во внутренние и внешние дела суверенных государств, США, по нашим подсчетам, с 1946 по 2000 год совершили свыше 100 очевидных актов вмешательства, причем сознательного и грубого, в дела более 60 государств", - сказал сенатор на пресс-конференции.

По его словам, речь идет о государствах Европы, Азии, Латинской Америки. "Так можно сказать почти в шутку, что единственное государство, во внутренние дела которых США точно не вмешивались, это сами Соединенные Штаты Америки. А все остальное было ими не забыто", - сказал Андрей Климов.

Парламентарий напомнил, что уже в начале XXI века Вашингтон намеревался изменить к 2030 году политической строй в полусотне стран. "Они такую себе планочку поставили. И это было провозглашено устами Буша-младшего как глобальная демократическая революция. Это было сказано 12 апреля 2005 года", - сказал глава временной комиссии СФ.

Сенатор напомнил, что инициированный США "Саммит за демократию" намечен на 9 декабря. "По иронии судьбы эта дата также является датой 30-летия с момента принятия Генассамблеей ООН декларации №36103 о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. В настоящее время это основной международный документ по данной глобальной проблеме. Здесь черным по белому написано, что ни одно государство или группа государств не имеют право осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по какой бы то ни было причине во внутренние дела государств", - сказал Андрей Климов.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации сообщил, что сенаторы 29 ноября обсудят с участием МИД РФ вопрос об использовании понятия "демократия" для вмешательства в суверенные дела других государств на заседании комиссии в преддверии американского саммита. Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Мероприятие пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры России, Китая, Турции, Египта и ряда других стран на саммит не приглашены.-0-