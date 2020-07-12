Клинические испытания вакцины от коронавируса завершились в российском университете

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах завершились в Сеченовском университете. Результаты исследований показали безопасность препарата, сообщила ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
"Исследования завершены, они показали безопасность вакцины. Добровольцы будут выписаны 15 и 20 июля", - сказала Елена Смолярчук.
После выписки добровольцы еще будут проходить амбулаторное наблюдение, добавила руководитель центра.
Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня.-0-