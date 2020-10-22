Клинические опыты по лечению рака при помощи iPS-клеток начали в Японии

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические опыты по лечению онкологических заболеваний с применением клеток, выведенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), впервые начались в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Опыты проводят специалисты из Университета Тибы и Института естественных наук (Рикэн). В эксперименте участвуют около 10 пациентов. В течение двух лет предполагается пересадить клетки, выведенные из iPS-клеток, для борьбы с раковыми опухолями. Первую операцию сделали одному пациенту на прошлой неделе, его состояние оценивается как удовлетворительное.

На минувшей неделе также было объявлено о том, что в Японии впервые состоялось клиническое испытание по пересадке клеток, выведенных из iPS-клеток, для лечения пигментного ретинита.

После того как японский ученый Синья Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток, интерес к данной теме со стороны как японского общества, так и правительства многократно вырос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей чревата развитием злокачественных опухолей.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии ранее неоднократно давало разрешения на операции по лечению травм позвоночника и глазных заболеваний при помощи iPS-клеток.-0-