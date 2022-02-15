15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал воспользоваться предстоящим затишьем, чтобы взять COVID-19 под контроль. Об этом он заявил на брифинге для русскоязычной прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заглядывая вперед, я хочу вновь сказать о появившихся у нас надеждах. Хотя мы и не можем предсказать, какие новые варианты вируса возникнут в будущем, несколько факторов работают нам на пользу. К ним относятся высокий уровень иммунитета вследствие перенесенного заболевания либо, что более предпочтительно, вследствие вакцинации, окончание зимнего сезона, когда все меньше людей будет проводить время вместе в закрытых помещениях, а также менее тяжелое течение болезни, вызванной омикроном, у людей, прошедших полный курс вакцинации", - сказал Ханс Клюге.

"Мы должны воспользоваться этим временем затишья, чтобы попросту взять под контроль инфекцию COVID-19 и завершить острую фазу пандемии", - продолжил он.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ считает, что это возможно путем максимального охвата населения прививками с особым вниманием к тем группам, где уровень использования вакцин остается неудовлетворительным, безвозмездной передачи вакцин от одних стран другим, предоставления финансовой и прочей поддержки людям, находящимся на самоизоляции. Крайне важно ношение масок при контактах с другими людьми в закрытых помещениях, расширение во всех странах доступа к эффективным противовирусным препаратам и другим научно обоснованным методам лечения, отметил он.-0-

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