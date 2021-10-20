Клык размером с ладонь: дайвер выловил зуб древней акулы

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан катера и дайвер Майкл Настасио обнаружил рядом с побережьем города Венис в американском штате Флориде гигантский зуб доисторической акулы мегалодон. Об этом сообщает "МИР24".

Мужчина поделился, что нашел 16-сантиметровый зуб во время очередного погружения. Клык настолько большой, что полностью покрывает ладонь мужчины.

Он признался, что находится в восторге от своей находки и решил сохранить окаменелость на память, несмотря на то, что раньше неоднократно находил акульи зубы, в том числе и клыки мегалодонов.

Мегалодоны – это вид вымерших акул. Они жили на Земле в миоцене и плиоцене, исчезли 2,5 миллиона лет назад. Акул считают крупнейшими хищниками того времени. Их размер мог достигать 17 м в длину, а вес – от 50 до 70 т.-0-