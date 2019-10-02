КНДР и США проведут переговоры на рабочем уровне 5 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пхеньян и Вашингтон договорились о предварительном контакте 4 октября и проведении переговоров на рабочем уровне 5 октября, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на МИД КНДР.

Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отметила в заявлении, опубликованном официальным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), что делегаты КНДР готовы вступить в переговоры на рабочем уровне. "Я надеюсь, что переговоры на рабочем уровне ускорят позитивное развитие отношений между КНДР и США", - говорится в заявлении.

Переговоры о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после того, как вторая встреча в Ханое в феврале лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа завершилась без соглашения.-0-