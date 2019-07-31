31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет, сообщает агентство
По информации южнокорейских военных, пуски произошли сегодня утром после 5.00 по местному времени, это были баллистические ракеты малой дальности.
Запуски были произведены в окрестностях города Вонсон на восточном побережье КНДР, в том же районе, откуда были выпущены ракеты на прошлой неделе. Тогда запуски стали первыми испытаниями КНДР после того, как 30 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились и договорились возобновить застопорившиеся переговоры о денуклеаризации.
В Республике Корея считают, что действия КНДР не помогают ослабить военную напряженность и сохранить импульс для ведущихся переговоров. Южнокорейская сторона призвала прекратить пуски ракет.-0-
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