31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея (JCS).

По информации южнокорейских военных, пуски произошли сегодня утром после 5.00 по местному времени, это были баллистические ракеты малой дальности.

Запуски были произведены в окрестностях города Вонсон на восточном побережье КНДР, в том же районе, откуда были выпущены ракеты на прошлой неделе. Тогда запуски стали первыми испытаниями КНДР после того, как 30 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились и договорились возобновить застопорившиеся переговоры о денуклеаризации.

В Республике Корея считают, что действия КНДР не помогают ослабить военную напряженность и сохранить импульс для ведущихся переговоров. Южнокорейская сторона призвала прекратить пуски ракет.-0-