КНДР отложила план военных действий против Республики Корея

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил план военных действий против Республики Корея, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам предварительного заседания сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК).

"На предварительном заседании ЦВК ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА (Корейской народной армии)", - информирует ЦТАК.

После этого, как передает информагентство "Рёнхап", КНДР демонтировала 10 громкоговорителей, установленных в приграничных районах. Около 20 громкоговорителей были установлены КНДР на границе после того, как Пхеньян пригрозил предпринять военные действия против Сеула.

На минувшей неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Затем Пхеньян предупредил о серии военных действий, в том числе развертывании своих войск в некоторых районах.-0-