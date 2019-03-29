КНДР практически завершила восстановление ракетного полигона Сохэ

29 марта, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР практически завершила начатые в феврале работы по восстановлению главного ракетного полигона Сохэ в районе Тончхан провинции Пхенан-Пукто на западе страны. Об этом сообщила Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС).

"КНДР начала работу по восстановлению перед саммитом в Ханое", - рассказали в НРС.

Двухдневный саммит США и КНДР завершился 28 февраля в Ханое (Вьетнам). Стороны отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.

Ранее сообщалось, что Республика Корея, а также Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне и вашингтонский проект 38 North на основе спутниковых снимков сделали вывод, что КНДР ведет восстановительные работы на ракетном полигоне Тончхан.

Кроме того, исследовательская группа 38 North на своем сайте отмечала, что работы по демонтажу испытательного ракетного полигона в КНДР не проводились с августа 2018 года.

Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова КНДР и США достигли на встрече глав двух государств, которая прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре.-0-