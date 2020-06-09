КНДР прекратила контакты с Республикой Корея

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти КНДР приняли решение заблокировать все линии связи с Республикой Корея в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями на Север антиправительственных агитационных листовок, сообщает BBC со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На минувшей неделе Пхеньян пригрозил заморозить контакты и совместные проекты с Сеулом, если агитация не прекратится. После этого Министерство объединения Республики Корея потребовало от активистов прекратить отправлять в КНДР пропагандистские листовки.

В ночь на 9 июня в Министерстве объединения сообщили, что КНДР перестала отвечать на звонки из Сеула в межкорейском офисе связи в городе Кэсон на границе двух стран, а также по военным каналам. Связаться с Пхеньяном по резервным линиям, которые предназначены для предотвращения вооруженных инцидентов на границе, также не удалось.

По информации ТАСС, Республика Корея призывала КНДР не закрывать существующие каналы связи между двумя странами, заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель Министерства объединения. "Эти телефонные линии между Югом и Севером являются основным инструментом поддержания связи и должны быть сохранены в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - подчеркнул чиновник. Он отметил, что Сеул намерен и впредь придерживаться всех межкорейских соглашений и прилагать усилия для достижения мира и процветания на всем Корейском полуострове.-0-