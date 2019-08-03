КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР в ночь на 2 августа провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами, сообщает
Запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын. Он удовлетворен результатами испытаний, которые были направлены на изучение технических характеристик крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня.-0-
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