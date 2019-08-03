КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР в ночь на 2 августа провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын. Он удовлетворен результатами испытаний, которые были направлены на изучение технических характеристик крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня.-0-