КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пхеньян вернет свои воинские подразделения в район города Кэсон и гор Кымгансан близ границы с Республикой Корея. КНДР возобновит все виды регулярных военных учений в приграничной области, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на которое ссылается немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Уточняется, что в демилитаризованную зону будут возвращены посты по охране границы. Войска КНДР были выведены из этого района после заключенного в 2018 году межкорейского соглашения о снижении напряженности на Корейском полуострове.

В Минобороны Республики Корея считают, что соглашение 2018 года следует сохранить, но обещают сильные ответные меры в случае военных провокаций со стороны КНДР.

Сегодня было обнародовано заявление Ким Е Чжон, сестры главы КНДР Ким Чен Ына, в котором она отвергла предложение президента Республики Корея Мун Чжэ Ина направить в КНДР спецпосланников для переговоров о деэскалации.

Накануне, 16 июня, власти КНДР взорвали промышленный комплекс, где располагался совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. После этого вооруженные силы Республики Корея были приведены в состояние повышенной готовности. 15 июня Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами акта возмездия за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство КНДР. На минувшей неделе ЦТАК сообщило, что все линии связи между двумя корейскими сторонами прерваны в связи с этим инцидентом.-0-