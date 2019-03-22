КНДР вышла из межкорейского проекта офиса связи в Кэсоне

22 марта, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР отказалась от дальнейшего участия в работе офиса связи с Республикой Корея в приграничном городе Кэсон. Об этом сообщило министерство объединения Республики Корея.

По данным министерства, на прошедшей 22 марта встрече в Кэсоне представители КНДР проинформировали южнокорейских коллег о том, что им поступила директива от руководства отказаться от дальнейшего участия в работе офиса.

Пункт связи между странами в приграничном Кэсоне был открыт в сентябре 2018 года. Соглашение о создании совместного пункта оперативной связи было достигнуто главой Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном во время первого межкорейского саммита, состоявшегося 27 апреля 2018 года. Ожидалось, что в офисе будут работать 20 чиновников со стороны Республики Корея и 15-20 официальных лиц, представляющих КНДР.

Целью открытия пункта связи были прямые консультации между двумя странами по вопросам, связанным с достижением мира и процветания на Корейском полуострове.-0-