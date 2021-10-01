КНДР заявила об испытании новой зенитной ракеты

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР заявила о проведении 30 сентября испытательного пуска новой зенитной ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную радиостанцию народной республики "Голос Кореи".
По ее данным, запуск был произведен с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты, разработанной Академией военных наук КНДР.
В ходе испытаний были подтверждены увеличение точности наведения ракеты, скорости реакции и дальности поражения цели за счет внедрения новых технологий.-0-