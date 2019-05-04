КНДР запустила ракеты малой дальности в сторону Японского моря

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР в районе города Вонсан запустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
По данным агентства, запуск произведен утром 4 мая. Дальность полета ракет составила от 70 до 200 км.
В последний раз КНДР проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года, когда была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Хвансон-15".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.35 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2334 BYN
|3.215 BYN
|3.24 BYN